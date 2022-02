FLÓRIDA: Vereadores reivindicam reforma e manutenção da quadra da escola Octaviano

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista foi apresentada uma indicação solicitando que a Administração Municipal através do setor competente realize a necessária reforma/obras de manutenção junto a quadra da escola municipal Octaviano José Corrêa.

A indicação é de autoria do vereador Rafael Gonçalves dos Santos e subscrita pelos vereadores João Batista Freschi, Tiago Ribeiro de Souza, Roselino Alves de Souza e José Ricardo David de Oliveira.

Ressaltaram os vereadores que os alunos da escola Octaviano merecem desfrutar de uma quadra esportiva com as condições adequadas para a sua utilização com conforto e segurança.