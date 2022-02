LUCÉLIA: Energisa Sul-Sudeste realiza operação de combate a furtos de energia

A Energisa Sul-Sudeste está realizando uma operação especial de combate a furto e fraudes de energia no município de Lucélia nesta semana. A concessionária intensificou as inspeções com o intuito de identificar ligações clandestinas e intervenções ilegais no sistema de distribuição de energia nessas cidades. Na lista dos locais inspecionados estão imóveis residenciais nas áreas urbanas e rurais, comércios e empresas de diferentes segmentos.

O coordenador de Medição e Combate às Perdas de Energia, Renan Felix Fernandes Souza, explica que essas inspeções fazem parte da atuação de rotina da Energisa, a fim de zelar pela segurança do sistema elétrico e da comunidade, bem como garantir a qualidade da energia que chega aos clientes. “Além de ser um crime previsto no Código Penal Brasileiro, essas intervenções na rede elétrica colocam em risco a segurança da população, porque geralmente são feitas por quem não tem conhecimento técnico. Isso pode ocasionar um choque elétrico, morte e ainda deixar milhares de pessoas sem energia”, reforça.

Em Lucélia, as equipes da Energisa estão concentradas em identificar ligações clandestinas, também conhecidas como ‘gato de energia”’, quando a pessoa desvia ou puxa energia da rede elétrica; e também fraudes ou intervenções ilegais, ou seja, situação em que o cliente manipula os equipamentos de medição, tentando reduzir ou “zerar” o faturamento efetivo da unidade consumidora.

“Essa energia desviada gera um prejuízo na qualidade da energia, e também em valor monetário para todos os clientes regulares, já que o custo dela acaba sendo dividido entre os clientes que pagam as suas contas em dia. Por isso, é tão importante esse trabalho de combate às irregularidades, assim como a denúncia por parte da população”, enfatiza Renan.

Qualquer pessoa pode denunciar casos de ligações clandestinas ou adulteração nos medidores. Pelos canais de atendimento, a Energisa mantém uma equipe para acolher essas denúncias e a identidade do denunciante é mantida em total anonimato.

Acesse www.energisa.com.br na aba Serviços Online > Mais Serviços > Denuncie Furto de Energia, ou fale gratuitamente pelo telefone 0800 70 10 326.