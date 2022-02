Martinópolis e Parapuã recebem novas bases da Eixo SP

Motoristas que viajam pelo Centro-Oeste Paulista contam com novos postos avançados de atendimentos instalados nas rodovias. A Eixo SP Concessionária de Rodovias entregou neste mês mais duas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) em continuidade ao cronograma de construção dos postos definitivos nas rodovias que administra.

Na SP-294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, passa a funcionar a unidade no km 566, no município de Parapuã. Já na SP-425 – Assis Chateaubriand, o novo SAU está no km 404, em Martinópolis.

Em um intervalo de pouco mais de um mês, a Eixo SP concluiu seis bases definitivas para receber o viajante. Os outros quatro novos postos estão em operação nos municípios de Bauru e Pederneiras (SP-225 – Comandante João Ribeiro de Barros); Brotas (SP-225 – Engenheiro Paulo Nilo Romano); e em Flórida Paulista, na SP-294.

“Estas instalações estão à inteira disposição do motorista para apoio e descanso. Contam com banheiros, bebedouros, conexão à internet, ambientes climatizados, além de equipes de colaboradores que poderão fornecer informações sobre rotas e outras orientações necessárias. O SAU é utilizado também como base para unidades de inspeção, guincho e serviços de resgate na rodovia”, ressalta José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.