Temporal causa estragos em vários bairros de Lucélia

Na tarde desta quarta feira (23), por volta de 16 horas, um forte temporal atingiu vários bairros de Lucélia, com chuva forte, ventos em rajadas e até chuva de granizo.

Apesar de muito rápido, algo em torno de 10 minutos de duração, a forte ventania causou prejuízos em alguns bairros da cidade, principalmente as vilas, Rancharia e Rennó, onde várias casas foram parcialmente destelhadas, árvores foram arrancadas e postes derrubados.

Vídeos foram postados em redes sociais, onde pessoas mostram árvores caídas sobre muros, fiação de energia e telefonia destruídos e até pelo menos um veículo acabou atingido por queda de árvore.

Felizmente não houve registro de pessoas feridas e nem de problemas mais graves, porém, os transtornos foram grandes, muitos locais permanecendo sem energia elétrica até a noite, por conta dos estragos na rede de transmissão local.

Equipes de funcionarias da prefeitura, utilizando máquinas, trabalharam com afinco para liberar ruas e estradas que ficaram interditadas pela queda de árvores e galhos depois do temporal, contando com o apoio da empresa Energisa e do Corpo de Bombeiros de Adamantina.

O trabalho de recuperação dos prejuízos causados pelo temporal segue nesta quinta feira.