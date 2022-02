Desenvolvimento Regional promove licitação para levar o governo mais perto de Presidente Prudente

Obras para futura sede terão início em maio

A licitação por concorrência pública de menor preço das obras da futura sede do Canal Direto – SP+Perto em Presidente Prudente ocorrerá no próximo dia 3 de março. O investimento total estimado do Governo do Estado é de aproximadamente R$ 28,2 milhões. O início das obras está previsto para maio.

O Canal Direto – SP + Perto irá proporcionar um atendimento mais moderno, humanizado, ágil e eficiente do governo estadual para as Prefeituras e toda a população da região de Presidente Prudente.

“A partir de agora, Prudente ficará mais perto da capital. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha, diz o ditado popular. É isso que estamos fazendo, levando o governo até onde o povo vive, que é no município. O Canal Direto – SP+Perto revolucionará a relação entre o Estado e os municípios”, garantiu o Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi.

O edifício de 6 mil m², que foi sede do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER, será todo modernizado para oferecer serviços de 13 secretarias e órgãos estaduais. Ao todo, 315 funcionários irão atuar no local.

Poderão participar do certame todas as empresas do setor de engenharia e construções que preencherem os requisitos estabelecidos no edital, disponível em https://licitacoes.sdr.sp.gov.br/LicitacoesPortal.