FLORA RICA: Vereador pede cópia do livro de ponto dos funcionários da Prefeitura para apurar denúncias

Em sessão da Câmara Municipal de Flora Rica, o vereador Paulo Eduardo Gomes da Silva, apresentou requerimento solicitando ao prefeito municipal para que forneça cópia do livro de ponto dos funcionários da Prefeitura Municipal.

Ressaltou o vereador que tem recebido muitas informações que tem funcionários que vem recebendo sem trabalhar.

“Desta forma objetivando fiscalizar tais denúncias, requeiro informações de todos aqueles que não assinam no ponto eletrônico, uma vez que as cópias servirão para confrontarmos com outras informações e comprovar se a denúncia realmente é real”, afirmou o vereador.