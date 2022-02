FLÓRIDA: Pontos de ônibus são restaurados e implantados pela Prefeitura

A Prefeitura de Flórida Paulista deu início à restauração dos pontos de ônibus existentes no município e que atendem a população. Segundo informações cedidas ao jornalismo Folha Regional pela Prefeitura Municipal, o trabalho teve início com a restauração do ponto existente na esquina do Almoxarifado Municipal na avenida Dirceu Rodrigues que recebeu serviços de restauração, reparo e pintura nas cores do município.

Já no cruzamento da rua Adão Zanardi com a avenida Regina Stéfani, foi instalado um novo ponto para abrigar os trabalhadores rurais, funcionários do Frigorífico Alimenta e de outras empresas do município e região.

O local também conta com uma mureta de contenção de água da chuva. Com a instalação deste ponto de ônibus na avenida Regina Stéfani, a administração municipal atende à um pedido do vereador Gato do Ovo.

A realização dos serviços foi inteiramente feita por funcionários da Prefeitura Municipal e também deverá ser realizada em outros pontos da cidade.