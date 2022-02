Polícia Civil de Flórida Paulista prende envolvido em tentativa de morte de caminhoneiro

A Polícia Civil de Flórida Paulista prendeu na terça-feira (22), um homem de 31 anos de idade investigado de estar envolvido na tentativa de homicídio de um caminhoneiro de Pacaembu que ocorreu em 25 de outubro do ano passado em Irapuru.

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional junto ao delegado de polícia Dr. Hilton Testi Renz, após a emissão do mandado de prisão do homem feita pelo Fórum da Comarca de Pacaembu, as equipes de investigação iniciaram o trabalho visando localizá-lo para efetuar o cumprimento da determinação judicial.

Ele foi detido e na Delegacia de Polícia foi lavrado o auto de prisão.

Na presença policial e acompanhado por um advogado, ele optou por não se manifestar sobre as acusações.





Após os trabalhos da Polícia Civil de Flórida Paulista, ele foi levado para a Cadeia Pública de Adamantina e permaneceu à disposição da Justiça.



SOBRE O CASO

Na ocasião, um caminhoneiro que seguia no sentido Irapuru / Flora Rica foi interceptado por um veículo GM Prisma, cujos ocupantes passaram a disparar contra a cabine.

Houve o choque entre os veículos que também se incendiaram.

A dupla conseguiu fugir e o motorista permaneceu no local até a chegada da polícia.





Com a investigação, descobriu-se o envolvimento de um comerciante de Pacaembu e uma ex-moradora de Flórida Paulista.

O homem foi preso e permanece detido à disposição da Justiça. Já a mulher permaneceu por quase três meses foragida e se entregou à Polícia na semana passada.

A Polícia Civil apurou ainda que o crime teria motivação passional. O inquérito segue em andamento com os trabalhos da Polícia Civil de Irapuru.