SAÚDE: Vice-governador Rodrigo Garcia e deputado Vinicius Camarinha autorizam início da construção do novo hospital da mulher e da criança

Após elaboração de projeto e reuniões, foi oficialmente autorizada nesta sexta-feira (25) a construção de um novo hospital para Marília e região, voltado ao atendimento da mulher e da criança. A obra vai ser realizada em uma área anexa ao HC (Hospital das Clínicas), da Famema (Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília) e o projeto foi apresentado pelo vice-governador e secretário de Estado do Governo, Rodrigo Garcia.

Para o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Vinicius Camarinha, a obra marca um investimento histórico da saúde para uma população estimada em mais de 1,3 milhão de pessoas. “Há um ano trabalhamos na elaboração deste projeto, de maneira silenciosa, ouvindo as pessoas da Saúde de Marília, que nos passaram que o HMI (Hospital Materno Infantil) não comporta mais a demanda, além de estar instalado em um prédio muito antigo e com problemas estruturais. Para esse novo hospital, o Governo do Estado vai investir R$ 66 milhões, num ambiente moderno, equipado e que vai oferecer atendimento de excelência às mulheres e crianças, de 62 municípios de referência para Marília”, destacou o parlamentar.

O novo hospital será construído onde hoje fica o prédio administrativo, no lado direito da entrada do Pronto Socorro Adulto, com acesso pela rua Nelson Severino Zambon, na portaria de número quatro.

As obras devem ser concluídas em dois anos. Serão cinco andares, sendo 13 mil metros quadrados de área, com pronto socorro infantil, enfermaria, centro cirúrgico, unidades de terapia intensiva neonatal, infantil e adulto. Tudo com equipamentos e mobiliários novos.

“A licitação será aberta já na próxima semana e deverá ser concluída em 60 dias. O prazo para execução da obra será de 24 meses a partir da assinatura do contrato. Serão novos leitos para reforçar o atendimento de Saúde para Marília e municípios da região. No ano passado, a gente percebeu que teria condições de fazer esse investimento, a realidade mostrava a necessidade também da construção de um novo hospital”, disse Garcia, que garantiu que além dos R$ 66 milhões para a construção, novos e modernos equipamentos serão adquiridos.

“Um dia histórico para o nosso HC, será uma obra grande e muito importante para o atendimento de mulheres e crianças, trabalho incansável do nosso amigo, deputado Vinicius Camarinha, sempre muito presente e um lutador pelas demandas da Saúde”, reiterou a médica e superintendente do Complexo HC/Famema, Paloma Libanio.



Novo hospital será totalmente interligado ao Hospital das Clínicas



O novo prédio hospitalar terá 13.501,71m², distribuídos em cinco andares e contará com 220 leitos.

Uma nova unidade de internação pediátrica para atendimento de crianças com doenças clínicas, cirúrgicas, incluindo síndromes raras, autismo e oncologia pediátrica;

Brinquedoteca e Classe Hospitalar;

Centro de parto com estrutura para parto normal e cesárea;

UTIs Neonatal e Pediátrica com ampliação dos leitos atuais;

Um novo e moderno centro cirúrgico;

Maternidade com internação em alojamento conjunto garantindo segurança e qualidade no atendimento das mães e recém-nascidos;

Unidades de Internação em Ginecologia; Clínica-Cirúrgica e Berçário;

Além de toda estrutura administrativa.

O novo hospital será totalmente interligado ao Hospital das Clínicas (prédio já existente)



Prefeitos destacam empenho de Vinicius na conquista da obra



Na solenidade realizada no HC, o secretário de Estado da Saúde, Jeancarlo Gorinchteyn, deputados federais, 21 prefeitos da região, além de vice-prefeitos e vereadores participaram da apresentação do projeto.

Para o prefeito de Tarumã, Oscar Gozzi a conquista do novo hospital é histórica. “A união de esforços ratifica que esse é o caminho correto. A Saúde é área prioritária e agradecemos ao deputado Vinicius Camarinha pelo empenho em lutar por esse investimento”.

“Sabemos da importância do HC para a região e essa nova unidade vai melhorar também o serviço prestado à população garcense”, completou o prefeito de Garça, João Carlos dos Santos.

“Não podia deixar de acompanhar esse anúncio, uma obra significativa, importante, que vai gerar empregos e, o que é melhor, que vai oferecer atendimento gratuito e de qualidade para quem mais precisa. É bom sabermos que a gente pode contar com o empenho do deputado Vinicius, que busca o que há de melhor em investimento para as nossas cidades”, concluiu o prefeito de Lupércio, Cleber Menegucci.