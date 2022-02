ARTIGO: Inveja, veneno dos relacionamentos!

A inveja é uma coisa que será praticamente impossível, não ser atingido por ela, principalmente se em alguma área da vida as pessoas começarem a se desenvolverem de uma maneira que chamem a atenção das outras pessoas que estão a sua volta.

Há um ódio consciente ou inconsciente na atitude daquele que está com inveja de alguém, podemos até discutir o nível do sentimento de ódio, se é grande ou pequeno. A palavra ódio vem do latim odiu, igualmente chamada de maldição, fúria, antipatia ou raiva, é um sentimento forte de cólera e aborrecimento. Demonstra-se na forma de inimizade, birra, amargura, rancor, hostilidade ou desprezo contra uma pessoa, assim como o desejo de evitar, limitar ou destruir o seu objetivo.

Podemos definir a inveja como um movimento da força interna de determinado indivíduo para a acirrada preocupação com a alegria e prazer de outra pessoa, geralmente alguém próximo ou íntimo do sujeito em questão.

Em algum momento da vida todos serão invejosos, pois quem nunca nutriu um sentimento e o desejo de possuir o que o outro tem, gerando um desgosto perante a felicidade alheia. Aquele que nunca invejou que atire a primeira pedra, parafraseando as palavras do Mestre Jesus.

A grande questão não é ter ou não ter inveja, caro leitor. O dilema a ser enfrentando é: conseguimos lidar com os momentos de inveja, sejam ocasiões em que somos alvos de algum invejoso ou quando nós projetamos a nossa inveja em alguém.

Talvez você pare de ler a texto agora, por não aceitar o fato de reconhecer a própria inveja. É entendível a dificuldade de olhar para si de modo tão profundo. Para muitos o lugar mais difícil de se ir é o “eu interior”.

Se o leitor ainda estiver comigo, então vamos para a caminhada de crescimento de aprendizagem em como lidar com a inveja.

A aceitação e o reconhecimento de que este sentimento faz parte da natureza humana é fator primordial para a construção de maneiras positivas para lidar com a inveja. Também é importante salientar que existem graus diferentes de inveja e alguns indivíduos chegam a cometer crimes devido a não saber lidar com este sentimento, algo totalmente inaceitável e claramente condenável dentro de uma visão ética da vida.





Um bom começo para enfrentar o problema da inveja, é estar diante das situações de dificuldades e limitações da vida focando em si mesmo e sair da corrida circular do “cachorro em volta de seu rabo” da comparação com os outros. É muito energia desperdiçada na ação errada, canalizar esta força para o propósito certo é uma grande sacada na melhoria das condições de vida de cada um.

Depois ver esta sugestão importante para lidar com a própria inveja vamos prosseguir e ter entendimento de como lidaremos com “os invejosos nossos de cada dia”.

Uma boa maneira de se lidar com esta questão é tentar abrir o diálogo. Antes de tomar alguma providência, pode-se conversar com a pessoa que deixa claro em suas atitudes que nutre um sentimento de inveja. Um bate-papo tranquilo e desarmado pode resolver a questão da inveja, principalmente se ela for fruto de uma autoestima baixa, às vezes esta pessoa se sentirá acolhida e poderá repensar seus atos quando entender o quão nociva é o costume da inveja. Porém, se a pessoa continuar se mostrando hostil e com perversidade, e querendo a todo custo fazer com que o outro tenha algum tipo de prejuízo, a melhor coisa a se fazer neste caso é se afastar, para não ter maiores prejuízos.

Não falar tudo sobre a vida particular e profissional é uma boa estratégia de preventiva, os invejosos habituam-se a gostar de escutar sobre a vida dos outros somente para terem a chance de se evidenciarem mais elevados. São concorrentes e não aceitam estar de maneira inferior aos outros, portanto, fuja de espalhar aos quatro as suas vitórias mais expressivas, inclusive nas redes sociais, local onde a inveja acha um terreno fértil para se alimentar.





As pessoas invejosas também gostam de comemorar o fracasso alheio, então guarde a narrativa das derrotas (todos tem alguma derrota na vida) para somente àquelas pessoas de extrema confiança, pois os invejosos os comemoram seus fracassos e dificuldades, por isso igualmente deixe de comentar as suas derrotas, falhas e temores. Eles irão aproveitar isso para se exaltarem e farão com que você se sinta mal.

Um bom conselho é: fuja de conversas intensas sobre a sua existência e não deixe que o fulano invejoso tenha acesso aos seus planos e aspirações. Quanto menos ela conhecer, melhor.

Em algumas situações a inveja faz tanto mal que devido a força negativa em ação, traz tanto incômodo, originando momentos bem ruins para quem padece com as ações dos invejosos, que talvez haja a necessidade de procurar os serviços de psicoterapia, para poder lidar com as retaliações emocionais sofridas pelo trato que os invejosos fazem com suas vítimas. Na psicoterapia pode-se aprender modos de lidar de jeito inteligente com as pessoas invejosas.

Finalizando, não deixe a inveja entrar na sua vida, seja pela atuação do invejoso ou pela sentimento de invejo. Como eu já disse isso será impossível, mas o que quero dizer é que, não deixe a inveja tomar conta de sua vida, seja no seu coração ou vinda do coração de outro.