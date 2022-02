Flagrado por populares, homem é preso acusado de abusar sexualmente de criança

Segundo a PM, populares viram o autor agarrando a criança de 11 anos à força e adentrando em uma residência abandonada na rua Hans Klotz, de imediato chamaram os familiares da criança.

No local, o padrasto da mesma flagrou o autor com as bermudas para baixo do joelho e com o pênis para fora das vestes.

O autor foi contido pelo padrasto até a chegada dos policiais que ouviram a criança, que informou que o mesmo queria que ela fizesse sexo com ele, sendo assim policiais deram voz de prisão em flagrante ao autor pelo crime de estrupo vulnerável.

O autor foi conduzido ao plantão da Polícia Civil em Adamantina onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante deixando o mesmo à disposição da justiça.