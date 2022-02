Polícia Militar mulher por tráfico e apreende drogas

Uma mulher foi presa na noite deste sábado (27), pela Polícia Militar em Lucélia.

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional junto à Polícia Militar, durante patrulhamento pela Rua Perciliano Gomes de Souza, foi visualizado um rapaz em um corredor conhecido como ponto de tráfico de drogas e com a aproximação dos policiais, o mesmo saiu correndo.

Os policiais também se depararam no corredor com a mãe do rapaz que por sua vez também tentou evitar a abordagem entrando em uma residência.



Questionada sobre o tráfico de entorpecentes, a mulher negou. Ela autorizou a vistoria no imóvel e no guarda roupas, entre as vestes da mulher, foi encontrada uma sacola com 12 tabletes de maconha.

Já nas roupas do filho, foram localizadas seis porções de cocaína, uma tesoura, uma balança de precisão e R$ 692 em notas diversas.

A mulher foi levada para o Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.