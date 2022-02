Casal é preso por tráfico de drogas

Neste sábado (27), durante patrulhamento de Força Tática na cidade de Osvaldo Cruz, os policiais avistaram um veículo GM/Astra, sendo conduzido por um indivíduo, de 30 anos, com várias denúncias de tráfico de drogas.

No momento foi efetuada a abordagem e durante a busca pessoal nos ocupantes, uma mulher, de 18 anos, que acompanhava o condutor, entregou 17 sachês de cocaína que estava no sutiã e uma porção de maconha que estava na sua cintura, alegando que o indiciado homem pediu para ela esconder as drogas quando eles estavam numa conveniência da cidade.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão aos indiciados que permaneceram presos à disposição da Justiça.

Foram apreendidos: 0,017 kg de maconha, 0,014 kg de cocaína, R$ 256,00 em dinheiro e um veículo GM/Astra.