DRACENA: Prefeito apresenta projeto para construção de Ceasa

Em agenda na capital paulista, na terça-feira (22), o prefeito André Lemos entregou um importante protocolo pedindo a disponibilização de recursos financeiros do Governo do Estado, no valor de R$ 5,8 milhões, destinados à construção e implantação de uma Ceasa Municipal em uma área do município que fica no distrito de Jamaica.

O pedido foi protocolado junto ao assessor do vicegovernador Rodrigo Garcia, Fernando Galvão.

O prefeito relata que em dezembro do ano passado, quando o vice-governador Rodrigo Garcia esteve em Dracena representando o governador João Doria, na inauguração do Conjunto Florindo Tabacchi, ele havia tratado sobre a construção da Ceasa Municipal pessoalmente e agora, no Palácio dos Bandeirantes, apresentou o projeto e o pedido de recurso.

“O objetivo é gerar empregos, valorizar os produtores rurais da nossa cidade e municípios circunvizinhos, bem como fomentar a agricultura familiar, promover a diversidade econômica para não depender unicamente da cana-de-açúcar ou de alguma outra monocultura, como foi o café no passado”, afirmou o prefeito André.

CEASA é a sigla para Centrais Estaduais de Abastecimento. As Ceasas são empresas estatais ou de capital misto (público e privado), destinadas a aprimorar a comercialização e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros.

Hoje, a grande parte das frutas, legumes, e flores comercializadas em feiras, supermercados, restaurantes e sacolões são por eles compradas através das Ceasas.