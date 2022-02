J&D é autorizada da Intelbras e atende empresas e residências

A J&D (Jeferson e Dirani) com loja em Flórida Paulista é autorizada da Intelbras e atende empresas e residências.

A empresa atua no segmento de implantação e manutenção de sistemas CFTV, alarme residencial e comercial, interfones, vídeo-porteiro, motores de portão deslizantes e basculante, cerca elétrica e outros produtos do segmento.

A J&D também é especializada em antenas digitais, instalações elétricas em geral, instalação e limpeza de ar condicionado, painéis, suportes para TV, ventiladores, iluminação LED, controles WI-FI, receptores alternativos e outros.

Conta com loja física em Flórida Paulista, instalada na avenida São Paulo, 400, onde os clientes encontram todos os produtos do segmento com preços acessíveis, descontos e condições de pagamento especiais.

Os telefones de contato com a empresa são: (18) 99765-9629 – Dirani e (18) 9.9663-7279 – Jeferson.

Ligue hoje mesmo, agende uma visita técnica ou tire suas dúvidas. A J&D atende com dia e hora marcada.