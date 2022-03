Condenado da justiça é preso

Durante patrulhamento pelo centro da cidade, policiais avistaram o indivíduo que ao ver a viatura demonstrou certo nervosismo no qual levou a abordagem.

Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém em consulta via COPOM constatou que havia dois mandados de prisões em seu desfavor, sendo um expedido pela justiça de Junqueirópolis com pensa de um mês e três dias em regime semi-aberto, e o segundo pela comarca de Osvaldo Cruz com pena de sete meses no regime semi-aberto.

Diante do exposto indivíduo recebeu voz de prisão sendo conduzido ao plantão da Polícia Civil, permanecendo a disposição da justiça.