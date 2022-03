Polícia apreende 24 kg de fios de cobre e detém um suspeito

Na manhã desta terça-feira 01, durante patrulhamento em Osvaldo Cruz, policiais avistaram dois indivíduos carregando grande quantidade de fios elétricos.

Durante tentativa de abordagem os indivíduos empreenderam fuga, mas foi possível reconhecer um dos envolvidos que já tem várias passagens pelos crimes de tráfico e furtos.

Com apoio de demais viaturas policiais localizaram em meio a vegetação um homem de 39 anos, que foi indagado sobre os fios que abandonaram em uma residência vazia na Rua Said Jundi, o mesmo negou conhecê-la, mas duas testemunhas avistaram o indivíduo preso e outro carregando os fios elétricos pela via.





Os policiais de posse de informações que havia ocorrido na manhã desta terça-feira 01, em uma propriedade rural furtos de fiação elétrica, entrou em contato com o proprietário que não reconheceu a fiação sendo da sua propriedade.

Diante do exposto o material apreendido e indivíduo foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil em Adamantina onde foi registrado o B.O de averiguação de furto.

A fiação apreendida totalizou cerca de 24 quilos que vendida no mercado negro, renderia R$600, aos criminosos.