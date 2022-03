FLÓRIDA: Prefeitura divulga lista dos aprovados no Programa Bolsa Trabalho

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social divulgou a lista dos aprovados no Programa Bolsa Trabalho. Foram convocados 60 moradores da cidade.

Vale ressaltar que a seleção foi realizada pelo governo do Estado de São Paulo. As inscrições ocorreram de 25 de janeiro a 7 de fevereiro.

De acordo com o Programa, desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo, os beneficiários realizarão atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais, com bolsa auxílio no valor atual de R$ 540 por mês e carga horária de 4h/dia, cinco dias por semana, além de curso de qualificação profissional.

Os 60 moradores de Flórida selecionados compareceram na quarta-feira (23), no auditório Celso de Castro Scafi na sede da Secretaria Municipal de Educação, para adesão ao programa.

Sobre o Bolsa Trabalho Com a promulgação da Lei nº 17.372, de 26 de maio de 2021, o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego passou a integrar o programa Bolsa do Povo denominado Bolsa-Trabalho, que concentra a gestão dos benefícios, ações e projetos, com ou sem transferência de renda, instituídos para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social no Estado de São Paulo.