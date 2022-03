IRAPURU: Educação apresenta tablets para os alunos da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Irapuru realizou a apresentação dos 284 tablets e chips de acesso à internet para alunos da rede municipal de ensino.

Com investimento de R$ 852.000,00, os aparelhos serão distribuídos para crianças do 2° ao 5º ano do Ensino Fundamental, para uso em sala de aula.

A aquisição dos kits tecnológicos é mais um passo para facilitar o acesso dos alunos às atividades de pesquisas desenvolvidas pela escola.

A entrega dos tablets integra as ações adotadas pela Prefeitura de Irapuru para garantir condições de acesso e ampliar as possibilidades de aprendizagem por meio de ferramentas digitais.

As salas de aula da Escola Pedro Leite Ribeiro já contam com lousa digital, ar condicionado e os professores contam com material didático de qualidade e notebook.