OSVALDO CRUZ: Anunciada unidade do Poupatempo

O vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia (DEM) durante visita a região, na cidade de Álvares Machado, anunciou oficialmente que Osvaldo Cruz irá receber uma unidade do Poupatempo.

A conquista é fruto do trabalho do vereador Tuty que começou ainda no ano passado e comemorou a notícia dizendo que é uma grande conquista para Osvaldo Cruz.

“Trata-se de uma grande conquista para Osvaldo Cruz, onde a população esperava esta unidade para facilitar uma série de serviços prestados pelo Estado”, disse a prefeita Vera Morena, ao comemorar a conquista.

O Poupatempo é um projeto criado e implantado pelo governo do Estado de São Paulo e administrado pela Prodesp que oferece em um mesmo local mais de 400 serviços desde emissão de cédula de identidade, de atestado de antecedentes criminais, de carteira profissional, de carteira nacional de habilitação, de licenciamento veicular, entre outros.

Nesta semana será anunciado o local de instalação do Poupatempo em Osvaldo Cruz.