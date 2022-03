SALMOURÃO: Prefeitura recebe doação de dois veículos para a Saúde

A prefeita Sônia Gabau entregou à população de Salmourão dois veículos doados pelo governador João Dória e vice-governador Rodrigo Garcia, através da Secretaria de Estado da Saúde representada pelo secretário Jeancarlo Gorinchteyn.

Os veículos são: Renault Master Ambulância REV L2H2, no valor de R$ 186.000,00 e Renault Master Minibus Executive L3H2 (VAM) no valor de R$ 187.000,00.

Os novos veículos irão contribuir para continuidade e melhoria dos serviços prestados no Centro de Saúde de Salmourão, no transporte de pacientes a hospitais de toda região.

A prefeita Sônia Gabau e a vice Márcia Pravato agradeceram mais uma vez os vereadores pelo excelente trabalho desenvolvido no apoio as iniciativas voltadas à melhoria da qualidade de vida da comunidade e enalteceu a atuação do vereador Wesley Barbosa por ter agido junto ao deputado estadual Roque Barbieri o que possibilitou a liberação do veículo (VAM) para o transporte de pacientes.

“Mais uma vez agradece mos o governador do Estado João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia que não pouparam esforços para que estes veículos pudessem ser doados ao município através da Secretaria de Estado da Saúde. Nossa satisfação é ver a população de Salmourão sendo atendida de forma correta, principalmente numa área tão delicada que é a saúde pública. Parabéns a todos pelo trabalho”, afirmou a prefeita Sônia Gabau.