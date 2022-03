FLÓRIDA: Deputado viabiliza verba de R$ 700 mil para reforma do Ginásio de Esportes

Na terça-feira (22), o prefeito Wilson Fróio Junior esteve na capital paulista onde participou de audiência na Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, com o secretário executivo Rubens Cury.

A audiência foi agendada pelo deputado estadual e líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa, Vinicius Camarinha, que também esteve presente acompanhando o prefeito Fróio.

Na oportunidade foi apresentado pedido de verba para a execução de obras de reforma e modernização do Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi, localizada atrás da Prefeitura Municipal.

Foi ressaltada a necessidade de obras no Ginásio de Esportes visando melhorar a sua estrutura, além de resolver diversos problemas apresentados, com intuito de garantir um local apropriado para a prática esportiva e sediar eventos esportivos e culturais.

O deputado Vinicius Camarinha solicitou a liberação do recurso no valor de R$ 700 mil para execução das obras no Ginásio de Esportes, que foi atendido de imediato pelo secretário executivo Rubens Cury. Desta forma foi confirmada a autorização para a liberação do recurso e agora será feito os trâmites necessários.

O prefeito Fróio agradeceu o deputado Vinicius Camarinha ressaltando a parceria em favor de Flórida Paulista e também o governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi e o secretário executivo Rubens Cury.