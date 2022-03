JUNQUEIRÓPOLIS: Escolas municipais entram na era da Lousa Digital

O prefeito Osmar Pinatto acompanhado pelo vice-prefeito Rael da Saúde e o diretor de Educação José Henrique Rossi, estiveram na Escola Shigueko Oto Iwaki de ensino integral, onde foram recepcionados pela diretora Edna Bonancim, coordenadores, professores, funcionários e principalmente os alunos, para o lançamento oficial da Lousa Digital.

A exemplo da escola Shigueko todas as escolas municipais de ensino integral Neyde Macedo Brandão Fernanades e Jair Luiz da Silva vão receber as Lousas Digitais que moderniza os métodos de ensino, já que os professores adquirem maneiras inovadoras de ensinar o mesmo material. Falando da era da Lousa Digital o prefeito Osmar Pinatto destacou que “para o ensino é uma necessidade”.

Os quadros interativos integram vários estilos de aprendizado em uma única experiência. Os alunos podem aprender vendo, ouvindo e interagindo.

De acordo com os educadores, com a Lousa Digital os alunos aprendem melhor e se lembram mais do conteúdo explicado, aproximando a aula de algo que eles já estão acostumados no seu dia a dia, isto é, a experiência com tablets, celulares touch, e outros gadgets cada vez mais disseminados entre a população jovem da atual geração.