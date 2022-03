MARIÁPOLIS: Vereador busca viabilizar novos recursos através de deputado

O vereador Sigmar Dantas Pereria (PL) esteve com o deputado estadual e líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa, Vinicius Camarinha.

O deputado esteve visitando a região, e em Flórida Paulista, durante prestação de contas de seu mandato, recebeu lideranças políticas das cidades da Nova Alta Paulista.

Na oportunidade, o vereador Sigmar apresentou o pedido de liberação de uma verba para aquisição de um veículo para o Departamento de Agricultura e Abastecimento do município visan do atendimento diversos no setor de pecuária, agricultura e abastecimento.

O vereador Sigmar já conquistou junto ao deputado Vinicius Camarinha a liberação de recursos financeiros para aquisição de uma ambulância para atendimento da comunidade. O veículo deve ser adquirido em breve.

Sigmar ressaltou a importância da parceria com o deputado Vinicius Camarinha garantindo conquistas importantes para a população de Mariápolis.