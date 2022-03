DRACENA: Senai recebe veículo para aulas práticas de mecânica

O prefeito André Lemos visitou as instalações do Centro de Treinamento do SENAI de Dracena. O secretário de Infraestrutura Ademar do Gesso acompanhou a visita sendo recepcionado pelo diretor de Desenvolvimento Econômico do município Nestor Tobias Filho.

André verificou de perto o novo veículo (Ford Ka) enviado ao SENAI local através do SENAI de São Paulo, para auxiliar no aprendizado dos alunos quanto à linha leve veicular.

O grupo de alunos do curso de mecânica de máquinas agrícolas e veículos pesados iniciaram a aprendizagem na prática. São 16 participantes do curso, cuja duração é de dois anos. Eles são integrantes da equipe da Usina Viterra (Junqueirópolis).

O instrutor automotivo do SENAI de Prudente Manuel Zarpellão Sanches e o coordenador de relacionamento com a indústria André Cano, também da unidade prudentina acompanharam a visita do prefeito.

Zarpellão informou que o SENAI está sempre renovando os veículos usados para estudo, para oferecer o treinamento prático, porém ressalta que é um veículo apenas didático, não podendo ser utilizado no trânsito.