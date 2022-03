FLORA RICA: Vereador pede recuperação em calçadas, guias e sarjetas

Em sessão da Câmara Municipal de Flora Rica, o vereador José Tenório Cavalcante (Zé do Galo) apresentou indicação solicitando que a Prefeitura Municipal através dos órgãos competentes, realize a recuperação de calçadas, guias e sarjetas e que faça a construção nos pontos inexistentes das ruas e avenidas da cidade.

Ressaltou o vereador que tem pontos em ruas e avenidas que existe calçadas, guias e sarjetas precisando de reparos.

“Andando pela cidade, pude notar que tem pontos onde faltam as calçadas, outros faltam guias e sarjetas; então a referida solicitação é para que fique totalmente por completo e a contento da população, onde estiver danificado que recupere e nos pontos inexistentes que se construa, sendo esta a razão do pedido”, afirmou o vereador Zé do Galo.