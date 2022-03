FLÓRIDA: Deputado confirma verba de R$ 300 mil para micro-ônibus para a Saúde

O deputado estadual Reinaldo Alguz confirmou a destinação de uma emenda impositiva de sua autoria junto a Secretaria Estadual da Saúde para o município de Flórida Paulista.

A verba no valor de R$ 300 mil será destinada para aquisição de um micro-ônibus para o setor de Saúde de Flórida Paulista no transporte de pacientes diários para centro médicos.

A confirmação da autorização da verba foi confirmada através de oficio do deputado entregue pelo seu assessor Hélio Furini que esteve em Flórida Paulista sendo recebido pelos vereadores do PV, professor Rafael e Ricardo Motorista, bem como pela presidente do partido Neide Aléssio Camacho e o ex-vereador José Andriotti.

De acordo com o deputado, com a autorização da verba, agora o próximo passo é a Prefeitura acompanhar os trâmites junto ao Governo do Estado para a liberação do recurso o mais rapidamente possível.

Os vereadores professor Rafael e Ricardo Motorista, a presidente Neide Aléssio Camacho e o ex-vereador José Andriotti, agradeceram o deputado Reinaldo Alguz por ter atendido a destinação desta importante verba que irá garantir maior conforto e segurança a população floridense no transporte diário em busca de atendimento médico.