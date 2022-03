INÚBIA PAULISTA: Fábio Guelfi conquista duas emendas no valor de R$ 176 mil

Através da atuação dos deputados estaduais Ricardo Madalena (PL) e Rodrigo Gambale (PSL), o suplente de vereador Fábio Guelfi conseguiu recursos que irão contemplar a Creche Pequeno Cidadão e Centro Cultural Romão Guilherme Nunes”.

Com o apoio do deputado estadual e líder da bancada do PL, Ricardo Madalena, Inúbia Paulista foi contemplada com R$ 76 mil para a compra de material permanente para Creche Pequeno Cidadão, possibilitando melhores condições para o atendimento das crianças.

Já através do deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL), outros R$ 100 mil foram destinados ao município para serem aplicados na reforma, na compra de equipamentos e de instrumentos para o Centro Cultural Municipal.

No local são oferecidos cursos de viola caipira, teclado, orquestra popular caipira, além de acesso gratuito à internet, e são desenvolvidas as atividades do Projeto Guri, que oferece aulas de violino, violoncelo, viola erudita, baixo e percussão, além de cursos oferecidos pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e outros projetos. Todas as atividades são gratuitas.

“Quero agradecer em meu nome e de toda a população por estas conquistas. As duas verbas vão ajudar muito para nossa cidade, que amamos. Quero o apoio do assessor dos deputados, meu amigo Zé Roberto, que sempre nos acompanhou quando estivemos no gabinete dos deputados, em São Paulo, e agradecer também o Ricardo Gonçalves pelo apoio”, destacou Fábio Guelfi.

O suplente de vereador destaca e agradece ainda o trabalho de toda a diretoria a Creche Pequeno Cidadão, da coordenadora Aline e de todos os funcionários. Ele estende também os agradecimentos ao diretor de cultura, Weliton Umbelino e todos os funcionários da diretoria e do Centro Cultural.

Fábio Guelfi ainda fez questão de salientar o apoio do prefeito João Arruda e do vice-prefeito Fernando Rossi, bem como da Câmara Municipal, que estão trabalhando juntos por Inúbia Paulista.

“Meu muito obrigado aos nossos deputados Ricardo Madalena e Rodrigo Gambale por estarem juntos com a população de Inúbia Paulista. Estamos trabalhando, com muita humildade, pela população da cidade que tanto amamos”, concluiu Guelfi.

Com 111 votos nas últimas eleições, o inubiense, Fábio Guelfi não conseguiu uma das cadeiras na Câmara Municipal de Inúbia Paulista, ficando como suplente de vereador, mas isso não o impediu de continuar trabalhando pelo município e fazendo jus aos votos recebidos, tem conseguido conquistar recursos para a cidade, com o apoio de seus deputados parceiros.