IRAPURU: Vereador solicita limpeza e obras de reparos no Velório Municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Irapuru, o vereador Antonio Carlos Ferreira (Toninho) apresentou Indicação solicitando a Prefeitura Municipal para que determine ao setor competente para efetuar uma limpeza nas calçadas em torno do Velório Municipal.

Também solicitou o vereador a realização de obras de correção no telhado, devido a infiltrações das águas das chuvas nas paredes, as quais se encontram manchadas e podem ocorrer danos na construção do prédio.

Ressaltou o vereador que tal limpeza se faz necessária em virtude da situação que se encontra as calçadas do Velório Municipal, que merece ser cuidado e preservado.

“Com relação ao telhado, deve ser corrigido para que não venha a causar maiores danos no prédio do velório municipal”, justificou o vereador Toninho.