MARIÁPOLIS: Vans reforçam transporte de pacientes

O Município de Mariápolis recebeu no mês de fevereiro uma nova van zero quilômetro para transporte de pacientes. O novo veículo foi conquistado pela atuação em parceria entre a Administração Municipal, por meio do prefeito Ricardo Watanabe e vice-prefeito Gilson Paulo, e Câmara Municipal, pela atuação dos vereadores Carlos Amorim e Sigmar Dantas, junto ao deputado estadual André do Prado.

O novo veículo foi solicitado pelos vereadores, prefeito e vice-prefeito, ao deputado André do Prado, que articulou junto ao Governo do Estado de São Paulo sua destinação ao Município. A nova van é avaliada em R$ 160 mil.

Junto com a entrega da nova van também foi apresentada a ambulância zero quilômetro, no mês de janeiro pela Administração Municipal, já integrada à frota da Secretaria Municipal de Saúde.

A destinação do veículo ao município se deu pela atuação do deputado estadual Reinaldo Alguz e deputado federal Enrico Misasi, com a atuação local dos vereadores Aparecida Sensiarelle, João Belloni e José Airton Ferreira.

Os veículos já estão designados para o transporte de pacientes de Mariápolis para os serviços de saúde da região, oferecendo mais conforto e segurança nos deslocamentos.