FLÓRIDA: Meio Ambiente faz ações sobre a coleta seletiva

A Secretaria de Meio Ambiente de Flórida Paulista realizou algumas ações sobre o processo de coleta seletiva que é realizado pelo município.

Em parceria com as equipes que atuam no barracão de triagem, foram distribuídos no Residencial Hosoume, Morada do Sol, Popular Nova, Vila Monteiro I e II, os “sacos verdes” destinados para a separação do lixo reciclável. Também foram realizadas orientações sobre a correta destinação destes materiais e inclusive sobre as datas em que o caminhão passa realizando a retirada dos itens.

A atividade foi coordenada pelo secretário Odmir Cândido Júnior e integra uma série de ações que vão ser realizadas durante este ano, contando também com o trabalho voltado para os alunos da rede municipal de ensino.