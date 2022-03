OSVALDO CRUZ: Carreta da Mamografia “Mulheres de Peito” atende na cidade até o próximo dia 15

Mulheres com idade a partir dos 35 anos podem realizar gratuitamente exames de mamografia na carreta-móvel do programa “Mulheres de Peito”, até o próximo dia 15 de março em Osvaldo Cruz.

A unidade móvel conta com mamógrafo, ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, além de uma equipe multidisciplinar.

A iniciativa do governo estadual visa prevenir precocemente o câncer de mama. Instalada na antiga estação da Fepasa (ao lado do Terminal Rodoviário), a carreta que começou a atender no dia 1º de março, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Está havendo distribuição de senhas a partir das 8 horas para atendimento no mesmo dia. Ao todo, serão realizados 50 exames diariamente e, aos sábados, 25 exames.

Para realizar o exame, mulheres de 50 a 69 anos devem apresentar apenas o RG e o cartão do SUS. Já as mulehres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos precisam levar pedido médico, RG e o cartão do SUS (Sistema único de Saúde). O pedido pode ser solicitado com as enfermeiras dos postos de saúde dos bairros.

As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem, serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital paulista. O resultado sai em até 48 horas após a realização do procedimento.

O programa Mulheres de Peito funciona em parceria com a FIDI (Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem).