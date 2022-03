PARAPUÃ: Prefeito anuncia R$ 2.537.264,95 de investimentos em pavimentação e recape

A Prefeitura de Parapuã deu início ao processo licitatório para obras de pavimentação, guias e sarjetas, recape e sinalização em diversos pontos no município que terá um investimento total de R$ 2.537.264,95 (Dois milhões quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), sendo R$ 1.863.347,84 (Um milhão oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) de recursos da Municipalidade e R$ 673.917,11 (Seiscentos e setenta e três mil, novecentos e dezessete reais e onze centavos) do Governo do Estado de São Paulo através do Programa Nossa Rua.

Será pavimentada e construído guias e sarjetas nas ruas Porto Alegre próximo a ABAP, Sergipe antigo calçadão e Presidente Prudente com seus acessos, este sendo um anseio antigo dos moradores do Bairro Nova Parapuã.

Já em recape os investimentos serão nas ruas Piauí e Pará na Vila Santa Helena, Rua Vicente Casemiro de Morales no Jardim São Francisco, Via de Acesso a SP-294 e Vicinal Makoto Hoshino, tudo será realizado com CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a Quente dando uma maior durabilidade ao asfalto.