Homem morre atropelado por moto e entregador de lanches fica gravemente ferido

O morador de Panorama, Onivaldo Larildo, conhecido como “Dino”, morador da região do Ninho das Cobras que fica entre os Bairros Nosso Teto e Areia Branca, faleceu em decorrência de um grave acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (5).



Segundo informou o Panorama Notícias, Dino estava em uma bicicleta que por motivos ainda desconhecidos, foi atingida por uma moto conduzida por um jovem de 19 anos que é morador de Paulicéia e que trabalha como entregador de lanches em uma empresa daquela cidade.



O acidente ocorreu nas proximidades da Base da Polícia Ambiental, na entrada de Panorama.



O jovem sofreu vários ferimentos e após os procedimentos médicos recebidos no Pronto Atendimento de Panorama, foi levado para outra unidade de saúde devido o seu estado.



As causas do acidente serão apuradas em um inquérito instaurado pela Polícia Civil.