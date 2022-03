Motorista morre após carro ir parar embaixo de caminhão em acidente

No final da tarde deste sábado o condutor de um Astra trafegava pela Rodovia Assis Chateaubriand em direção a cidade de Santópolis do Aguapeí, quando por motivos a serem esclarecidos, colidiu frontalmente contra um caminhão que seguia em direção a Rinópolis.

Com a violência do impacto o caminhão ficou sobre o carro e o seu condutor teve morte instantânea. O Corpo de Bombeiros de Tupã esteve no local para atendimento, mas nada pode fazer.



Foram necessários guinchos para içar o caminhão para que os bombeiros pudessem verificar se havia mais alguma vítima no carro, um trabalho bastante demorado.

O corpo do motorista do Astra foi removido pela Funerária Frei Galvão, para o IML de Tupã.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência e agentes do DER auxiliaram na sinalização do local.