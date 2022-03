Acusado de tentativa de feminicídio contra jovem de Parapuã é preso em Araçatuba

O acusado da tentativa de feminicídio, registrada no dia 22 de fevereiro em Parapuã, foi capturado e preso em ação conjunta do Tático Comando da PM e Polícia Civil de Araçatuba. A prisão do acusado se deu em um bairro daquele município, por volta das 16h40 deste sábado (5).

Segundo informações após sua captura o acusado foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ), de Araçatuba.

O Delegado do caso, Dr. José Luís Junqueira, confirmou para a reportagem que o mandado de prisão preventiva do indivíduo foi expedido na tarde de ontem, sexta-feira, dia 4, às 17h30, onde a equipe policial se deslocou até o município de Guararapes (SP), cidade que reside o acusado. A equipe realizou o trabalho na noite de ontem até por volta das 22h.

O caso

A Polícia Militar de Parapuã atendeu na noite de terça-feira, 22 de fevereiro, a uma ocorrência de tentativa de feminicídio. A vítima, uma jovem de 25 anos, deu entrada na Santa Casa de Misericórdia local com um ferimento por tiro na coluna.

O acusado é seu ex-namorado, que não teria aceitado o fim do relacionamento.