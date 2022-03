Bandidos tentam furtar agência bancária

Bandidos tentaram furtar uma agência bancária do Banco do Brasil em Inúbia Paulista na noite deste domingo 06.

No local foi constatado uma abertura no telhado e um buraco no na parede dando acesso ao interior da agência.

Fontes ligadas ao Banco do Brasil informaram ao Jornal Cidade Aberta que os bandidos não conseguiram levar nada à agência, no local foi encontrado somente um boné usado por um dos criminosos.

No local há um sistema de monitoramento que ajudará na investigação.