DRACENA: Prefeitura abre processo seletivo para contratação de mais de 100 estagiários

Conforme o edital, para concorrer a uma vaga, é preciso residir em Dracena (SP), estar matriculado e com frequência regular em curso de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

A idade mínima é de 16 anos, idade que deve estar completa no ato da inscrição.

Comprovação mínima de 75% do total das horas/aula do curso que o estudante frequenta

Melhor média nas notas obtidas no ano da contratação, ou no ano anterior, caso o aluno não tenha sido avaliado, ainda, naquele ano

As inscrições devem ser feitas de 7 a 11 de março, das 9h às 11h, e das 13h às 16h, na Sala do Cidadão, no Paço Municipal, na Avenida José Bonifácio, nº 1.437, no Centro.