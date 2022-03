Deputado Bragato informa: Governo SP vai instalar programa de investimentos para a Alta Paulista

O deputado Mauro Bragato informa que na próxima sexta-feira, 11/03, o governador João Doria deverá estar nas cidade de Junqueirópolis e Rinópolis para anunciar a instalação de um ambicioso programa de investimentos para a região, o “SP Alta Paulista”.

Terá os mesmos moldes do “Viva o Vale” (Vale do Paraíba), “Vale do Futuro” (Vale do Ribeira) e do “Pontal 2030”, que está mudando o perfil socioeconômico do Pontal do Paranapanema. O foco é no desenvolvimento.

O programa promove infraestrutura e políticas públicas para melhoria dos indicadores sociais, econômicos e ambientais da Alta Paulista.