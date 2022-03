JUNQUEIRÓPOLIS: Iniciada mais uma obra de urbanização no Bairro Jardim Paulista

O prefeito Osmar Pinatto autorizou o início de mais um serviço de urbanização com a construção do canteiro central da Avenida Internacional com a Avenida Latina, no bairro Jardim Paulista.

O novo espaço, construído pela equipe do Setor de Obras, vai conter calçadas, bancos, lixeiras, iluminação e arborização.

A obra vem de encontro com a expansão imobiliária na região, que conta com o Conjunto Habitacional Jardim das Américas, Residencial Morumbi e o novo loteamento Residencial Bella Vista.

Com mais esta obra de urbanização, além de proporcionar maior qualidade de vida para a população local, houve também uma maior valorização dos imóveis naquele setor da cidade.

De acordo com o prefeito Osmar Pinatto e o vice Rael, até o final do atual mandato, o ainda tem como metas a concretização das obras estruturais de saneamento no bairro, incluindo a revitalização do buracão (galeria de água pluvial) e a recondução da lagoa de tratamento de esgoto para um novo local, a fim de eliminar o mau cheiro provocado pelo dispositivo construído na localidade.