SALMOURÃO: Prefeitura efetua cadastro na Plataforma Nova Fronta SP

O governador João Dória e o vice-governador do Estado Rodrigo Garcia, lançaram no último dia 22 de fevereiro, a plataforma digital “Nova Frota – SP Não Para”, que irá beneficiar os municípios do Estado de São Paulo na aquisição de veículos e maquinários necessários para melhoria na prestação de serviços aos cidadãos. O investimento previsto é de mais de R$ 1 bilhão.

A Prefeitura de Salmourão efetuou o cadastro na Plataforma da Nova Frota – SP Não Para, sendo que priorizou os seguintes equipamentos: I – pá carregadeira, II – motoniveladora, III – kit patrulha agrícola – trator e implementos agrícolas, IV – caminhão basculante e V – van para transporte de pacientes.

“Ao se priorizar os equipamentos pensamos no pleno atendimento da comunidade, já que os equipamentos de pá carregadeira, motoniveladora e kit patrulha agrícola, beneficiará de forma direta o importante programa de desenvolvimento da agricultura que será implantado no município de Salmourão, sendo que o caminhão basculante será essencial para os serviços prestados à comunidade e a van facilitará o transporte de pacientes para hospitais especializados da região. Aproveito para parabenizar o governador João Dória e vice Rodrigo Garcia pela iniciativa”, finalizou a prefeita Sônia Gabau.