25º Batalhão da PM comemora 43 anos de criação com Solenidade de Valorização

O Vigésimo Quinto Batalhão de Polícia Militar do Interior comemorou neste dia 08 de março de 2022, 43 anos de criação e, para tanto, realizou na manhã de ontem uma solenidade restrita, devido medidas sanitárias, de Valorização Policial Militar na sede do 25º BPM/I em Dracena com a participação de policiais militares e familiares.



Na presente solenidade, foram entregues Láurea de Mérito Pessoal aos policiais militares, que é uma comenda, a qual possui cinco graus e é concedida aos policiais que se destacaram por seus méritos pessoais no cumprimento do dever, objetivando, também, elevar a moral, o espirito de corpo e o fortalecimento dos valores policiais militares.



Foi feita ainda uma homenagem as mulheres que se fizeram presentes na solenidade pelo Dia Internacional da Mulher e a todas as policiais da área do 25º BPM/I, com lembranças dos colaboradores: Banco do Brasil, na pessoa dos Srs. Fernando Mirandola, Murilo Jardim e a Sra. Nayara Rondi, o Supermercado Bahia, proprietário Agnaldo, o Boticário, loja de Dracena e a Mary Kay, através da consultora Talita Lemes.



O evento contou com a presença de autoridades militares locais, regionais e dos Comandantes das Unidades da região do CPI-8. Fizeram o uso da palavra ao final do evento a Comandante Interina do CPI-8 Tenente Coronel PM Renata Fassina, mais alta autoridade militar do evento e o Tenente Coronel PM Marcio Agamenon Goes de Souza, Comandante do 25º BPM/I.

O 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi criado por força do Decreto nº 13.167, de 23 de janeiro de 1979, e oficialmente instalado em 08 de março de 1979, nesta cidade de Dracena.



Desde então, o Batalhão passou a responder pela segurança e tranquilidade públicas da região da Nova Alta Paulista, com abrangência de 22 municípios – de Osvaldo Cruz a Panorama – onde estão instaladas as cinco Companhias Operacionais de policiamento, sediadas respectivamente em Dracena, Adamantina, Osvaldo Cruz, Tupi Paulista e por meio das quais o Batalhão gerencia o Radiopatrulhamento urbano e rural, o Policiamento Escolar, o Policiamento Integrado, o Policiamento Comunitário, as Rondas com Apoio de Motocicletas e Força Tática, incluindo o Policiamento com Cães.



Parabéns 25º BPM/I, pela belíssima Solenidade de criação dos 43 anos de criação do Batalhão e obrigada a todos que diuturnamente fazem esse Batalhão e a região mais segura do Estado.