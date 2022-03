DRACENA: Município terá valor superior a R$ 20 milhões para infraestrutura urbana

O prefeito André Lemos anunciou que a cidade foi contemplada com mais R$ 10 milhões, por meio do Governo do Federal, por meio do deputado federal Milton Vieira (Republicanos), representado pelo vereador Danilo Ledo-DEM.

O montante é para ser usado no custeio de recapeamento asfáltico.

Dracena já havia sido contemplada com um investimento de R$ 2,5 milhões no Programa Nossa Rua, e na tarde do último dia 2 de fevereiro, o prefeito André Lemos foi atendido com o acréscimo de mais R$ 2,5 milhão, atualizando para um investimento de R$ 5 milhões, por parte do Governo do Estado e R$ 5 milhões por parte do município, o que resulta em um investimento de mais R$ 10 milhões em novas pavimentações.

Segundo o prefeito André Lemos, “praticamente não teremos mais ruas de terra na cidade, uma vez que levaremos pavimento a todas as ruas ainda não pavimentadas da área urbana e abriremos novos acessos a algumas localidades”.

A soma será superior à R$ 20 milhões, e é sem dúvida o maior investimento da história de Dracena.