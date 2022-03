FLÓRIDA: Prefeitura elabora projeto buscando recursos para melhorias na sinalização de trânsito

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista elaborou projeto técnico visando a busca de recursos financeiros junto ao Governo do Estado para a implantação de melhoria na sinalização do trânsito na cidade.

Dentro do projeto elaborado está a construção de faixas elevadas para pedestres em locais de trânsito mais intenso como mercados e igreja, implantação de faixas de segurança, além de novas sinalização.

O projeto foi enviado para o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal busca viabilizar recursos através do Programa Respeito à Vida, um programa que envolve convênio para melhorias em vias municipais, através da liberação de recursos financeiros.

O Respeito à Vida através do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) atua como articulador de ações com foco na redução de acidentes de trânsito. Gerido pela Secretaria de Governo, envolve também as secretarias de Educação, Segurança Pública, Saúde, Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência.