MARIÁPOLIS: Deputado confirma liberação de verba de R$ 180 mil para aquisição de van para a Saúde

O deputado estadual Vinicius Camarinha que é o líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa de São Paulo, através de ofício datado de 11 de fevereiro, confirmou a liberação de recursos financeiros para o município de Mariápolis.

De acordo com ofício atendendo pedido dos vereadores Juliana Lourenço e Sigmar Dantas Pereira, através da indicação do deputado Vinicius Camarinha, o governador do Estado autorizou a liberação de uma verba no valor de R$ 180 mil para Mariápolis.

A verba será utilizada conforme pedido dos vereadores para a aquisição de um veículo van para atendimento no setor de Saúde, visando melhorar o transporte de pacientes diariamente. Os vereadores Juliana Lourenço e Sigmar Dantas agradeceram o deputado Vinicius Camarinha pelo atendimento da reivindicação em favor da população de Mariápolis.