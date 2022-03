TOR apreende mais de 50 quilos de pasta base na SP-294

O Tático Ostensivo Rodoviário de Presidente Prudente, prendeu um homem que transportava mais de 50 quilos de pasta básica de cocaína na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, próximo ao acesso ao Bairro Venda Branca em Osvaldo Cruz.

Com exclusividade o Cabo PM Dias, informou que um veículo Honda HRV com placas do Mato Grosso do Sul, que durante entrevista com o condutor o mesmo demonstrou um certo nervosismo que levou uma vistoria no veículo onde policiais localizaram 47 tabletes de pasta básica de cocaína, que pesado pode passar dos 50 quilos.

Segundo o Condutor o mesmo pegou a droga em Dourado MS, e levaria para São José do Rio Preto, de imediato recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido juntamente com a drogas para ao plantão de Polícia de Adamantina onde ficou à disposição da justiça.