Usina explica sobre imagens e áudios relacionados a incidente em usina de Valparaíso

Incidente ocorreu em Valparaíso, confirmou a Raízen, porém, diferente das proporções divulgadas

Na tarde desta quarta-feira (09), circulou em aplicativos de mensagens, imagens e áudios, sobre uma incidente ocorrido na unidade industrial sucroalcooleira da Raízen, em Valparaíso (Univalem). Diferentes relatos anônimos em áudio e texto descreveram “que seria um cenário de tragédia e até mortes”, causando apreensão nos moradores da região.

A partir dos conteúdos recebidos por diferentes internautas, a reportagem fez contato com a assessoria de imprensa da Raízen, que rapidamente se mobilizou para esclarecer sobre os relatos de populares.

Em nota, a empresa confirmou a ocorrência do incidente – que se deu nesta terça-feira (8) –, não causando vítimas, e cuja situação foi controlada pela equipe de brigadistas da unidade. A Raízen também ressaltou que uma das imagens divulgadas não tem relação com o caso da indústria de Valparaíso. Essa situação específica também foi verificada pelo portal Siga Mais.

Sobre o incidente desta terça-feira, a empresa esclareceu:



“A Raízen informa que, na última terça-feira (08), ocorreu um incidente em um tanque vazio que faz parte do processo industrial da unidade produtora de Valparaíso, no interior de São Paulo. Esse incidente provocou deslocamento de ar no tampo do tanque e um princípio de incêndio, rapidamente controlado pela brigada da empresa. Não houve vítimas e as causas do incidente estão sendo investigadas. A empresa reforça ainda que mantém rígidos padrões no que diz respeito à saúde e segurança de todos os funcionários e das comunidades do entorno de suas operações”.

Uma das fotos divulgadas nos aplicativos de mensagens nesta quarta-feira retrata um incêndio em um tanque, porém a imagem não tem nenhuma relação com o caso de Valparaíso, ocorrido ontem.

A imagem divulgada, especificamente, é na verdade de um incêndio em uma usina sucroalcooleira em Nova Independência, região de Andradina, ocorrido em agosto de 2019. (FOTO ABAIXO)