Ex-funcionários da Floralco têm prazo para conferir dados bancários antes do pagamento

A Justiça abriu nesta quinta-feira (10), um prazo de cinco dias para que os credores da Agro Bertolo, extinta “Usina Floralco”, possam conferir seus dados bancários e pessoais.

Este procedimento antecede o pagamento de dívidas do processo e é o último passo para que seja dado o “autorizo” ao banco para que possa efetuar as transferências em conta.

Segundo informações do Fórum da Comarca de Flórida Paulista, caso haja algum tipo de erro nos dados constantes no processo que pode ser acessado pelos advogados e demais representantes jurídicos, deve-se enviar um e-mail direto para a administradora judicial, através do endereço eletrônico: [email protected] Não há a necessidade de peticionamento nos autos.

Os dados bancários que constam no processo são aqueles que foram informados até o dia 3 de março.

Para aqueles que não foram incluídos nesta planilha de pagamentos, mas constam no Quadro de Credores, será oportunizado um novo prazo para que indiquem os dados pessoais e bancários.

A expectativa é de que nos próximos dias os ex-funcionários da Floralco possam receber o primeiro rateio do tão esperado valor devido pela empresa, situação esta que se arrasta por anos e que, graças ao empenho do Poder Judiciário, através da Dra. Jéssica Costa de Paula Marcelino, está prestes a se tornar realidade.