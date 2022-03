FLORA RICA: Diretor anuncia conquista de materiais esportivos

O diretor de Esportes e educador físico Roberto Ribeiro Nardi Júnior através de parcerias com a Delegacia Regional de Esportes e o Sesc Thermas de Presidente Prudente adquiriu materiais esportivos, que serão utilizados em exercícios físicos praticados pela população florarriquense.

A conquista é fruto dos esforços do diretor de Esportes, que através de ofícios, solicitou materiais esportivos para o diretor regional de Esportes Edvaldo Benedito de Brito e a gerente do Sesc Thermas Fabíola Gaspar das Dores e Daniel Yonashiro que é monitor de esportes do Sesc, onde de imediato separaram e doaram para o município os kits esportivos.

O kit contém os seguintes itens: baralhos, medalhas, tabuleiros, dama, bola de vôlei, bola de handebol, bola de futsal, kit bocha, espaguetes e seu suporte.

O diretor de Esportes e educador físico Roberto Nardi agradece a parceria de todos os envolvidos, pois acredita que com essa união pode-se oferecer melhores condições para todos praticarem esportes com qualidade.