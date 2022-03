Justiça dá 72h para governo explicar alta do combustível

A juíza Flávia de Macedo Nolasco, da 9.ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, deu 72 horas para a Advocacia Geral da União (AGU) se manifestar sobre o pedido de suspensão do aumento de preços dos combustíveis.

A ação, que pede o cancelamento do reajuste anunciado pela Petrobras, foi aberta pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), juntamente com a Frente Parlamentar Mista do Caminhoneiro Autônomo e Celetista, o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Guarulhos (Sinditac Guarulhos), o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas em Geral do município de Jundiaí e Região (Sindicam). Entre os réus, estão o presidente Jair Bolsonaro, a Petrobras e seu presidente, Joaquim Silva e Luna, e a União.